V petih različnih disciplinah je v tej sezoni tekmovala Maruša Mišmaš Zrimšek, ta čas najbolje pripravljena slovenska atletinja. A še nikoli v svoji paradni na 3000 m z zaprekami. Na uvodu v sezono je v Slovenski Bistrici prepričljivo dobila tek na 5000 m, na finalu atletskega pokala Slovenije je bila v Ljubljani najhitrejša na 800 m (2:05,84) in 1500 m (4:19,95), na ljubljanskem mitingu je v teku na 2000 m z zaprekami dosegla drugi najhitrejši čas vseh časov (5:56,28). Drugi državni rekord v v tej sezoni je dosegla v nedeljo v Celju, ko je s šestim časom sezone na svetu postala državna prvakinja na 3000 m (8:46,44). Glede na dosežke gre v tej sezoni pričakovati vsaj še eno najboljšo znamko, in sicer na 3000 m z zaprekami (9:20,97). Napoveduje, da bo ta rekord padel v mednarodni konkurenci.

Pravzaprav je imela 25-letna Grosupeljčanka na domačih tekmah le enkrat resnejšo tekmico. To je bilo na začetku julija v Ljubljani v teku na 800 m, na katerem je v ciljnem sprintu ugnala državno prvakinjo na dva stadionska kroga Jernejo Smonkar. Če je v teku na 2000 m z zaprekami sama diktirala tempo, kar sicer ni njena najboljša atletska odlika, je imela pri naskoku na državni rekord v Celju dve zajčici, obe vadbeni partnerici. Najprej je dva kroga diktirala tempo 17-letna Veronika Sadek, nato pa 20-letna Klara Lukan, ki se je v tej sezoni v teku na 3000 m dvakrat približala meji devetih minut in dosegla državni rekord mlajših članic.

Kratek premor pred mednarodnimi izzivi

»Za zdaj gre vse po načrtih. V Celju sem si zastavila cilj vsak krog preteči v 70 sekundah, kar pomeni, da bi 3000 m pretekla v osmih minutah in 45 sekundah. Tekla sem sicer sekundo počasneje, a sem zelo zadovoljna,« zmagovito formulo opisuje Maruša Mišmaš Zrimšek, sicer še naprej vzorna študentka. Najprej je diplomirala iz laboratorijske medicine na fakulteti za farmacijo. Zdaj pa jo le še dva izpita in magisterij iz biokemije ločijo do novega naziva, in sicer na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. »V tako dobri formi sem predvsem zato, ker sem zdrava in ker zelo dobro treniram. V času koronakrize sem trenirala še bolje, kot bi sicer. Prostori fakultete so bili namreč zaprti, tako da sem študijske obveznosti opravljala od doma. Ker nisem izgubljala časa pri logistiki, sem imela več časa za trening in počitek. Edini minus sezone je, da ni mednarodnih tekmovanj. Po drugi strani sem si zastavila cilj, da se maksimalno pripravim na domače preizkušnje.«

Po državnem prvenstvu si je najboljša slovenska atletinja na srednjih progah vzela dva tedna premora, v katerem se bo posvetila predvsem kolesarstvu. V drugem delu sezone se bo osredotočila na nastope v mednarodni konkurenci, ki jih zaradi negotovega položaja zaradi covida-19 za zdaj jemlje še malce z rezervo. Najbolj jo vznemirja miting v Berlinu, kjer se bo v teku na 3000 m z zaprekami pomerila z največjo nemško atletsko zvezdnico Geso Felicitas Krause. Nemka bo ob švedskemu zvezdniku v skoku ob palici Armandu Duplantisu glavno ime mitinga v Berlinu. Spomnimo, da je legendarni miting ISTAF kot prvi večji mednarodni dogodek v Nemčiji dobil zeleno luč nemške vlade, da bo lahko na olimpijskem stadionu prisotnih 3500 gledalcev, skupaj z atleti, uradniki, varnostniki, tehničnim osebjem in novinarji pa bo v Berlinu okrog 5000 ljudi. Če bo miting v Berlinu odpadel, bo atletinja Massa 13. in 14. septembra zastopala barve svojega kluba na ekipnem prvenstvu Slovenije.