Policija je v Seattlu na ameriški zahodni obali, kjer je bilo med sobotnimi protesti najbolj napeto, proti protestnikom uporabila strašilne granate, solzivec in poprov sprej, potem ko je skupina protestnikov zanetila ogenj in razbijala okna. Policija je prijela 45 ljudi, poškodovanih je bilo 21 policistov, poroča britanska mreža BBC.

Protestni shod v Seattlu, ki se ga je udeležilo več tisoč ljudi, je potekal v podporo protestom v Portlandu, kamor je predsednik Trump nedavno poslal zvezne agente z namenom, da vzpostavijo red in mir ter končajo trajajoče proteste proti rasizmu, ki so bili delno tudi nasilni.

V Seattlu so protesti sprva potekali mirno, ljudje so nosili transparente z napisi "Agenti pojdite domov", "Živimo v policijski državi" in vzklikali "Ni pravice, ni miru".

Nato pa je skupina ljudi po navedbah policije zanetila ogenj na gradbišču, kjer bodo zgradili pripor za mladoletne osebe, in začela razbijati okna sodišča in bližnjih podjetij. Protestniki so na policijo začeli metati kamenje, steklenice in petarde.

Protesti so potekali tudi drugod po državi. V Austinu v državi Teksas je bil po poročanju BBC med protestnim shodom ubit eden od udeležencev. Po prvih podatkih policije naj bi žrtev imela v roki puško in se približala vozilu, iz katerega je nato oseba streljala in žrtev ubila.

V mestu Omaha v državi Nebraska, kjer so se protestniki zbrali v spomin na 22-letnega temnopoltega moškega, ki ga je ustrelil belopolti lastnik bara, je policija aretirala najmanj 75 ljudi.

V Richmondu v državi Virginia naj bi po poročanju ameriških medijev policija na udeležence shoda, ki je potekal pod geslom Črna življenja štejejo, metala kemično snov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Los Angelesa prav tako poročajo o spopadih med policijo in protestniki, ki so izbruhnili pred poslopjem zveznega sodišča, še navaja BBC.

ZDA od konca maja pretresajo množični protesti proti policijskemu nasilju, ki jih je sprožila smrt temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo 25. maja. Floydovo smrt je Trump obsodil, pri čemer pa ni ukrepal proti policijskemu nasilju in rasizmu.

Do protestov prihaja sto dni pred predsedniškimi volitvami, na katerih se glede na trenutne ankete Trumpu obeta poraz proti demokratu Josephu Bidnu.