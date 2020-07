Po napovedi, da bo ukrotil tako imenovane anarhiste ter branil spomenike, ki častijo Ameriko iz časa suženjstva, je ameriški predsednik Donald Trump nad protestnike v Oregonu poslal zvezno policijo. Demonstracije v Portlandu in več drugih mestih po ZDA se vrstijo že od majskega policijskega umora temnopoltega Georgea Floyda. Zvečine so mirne, so jih pa nekateri izkoristili za ropanje v poznih nočnih urah in za obračune s policisti pod krinko gesla Življenja temnopoltih štejejo. V Portlandu je policija od konca maja proti njim že večkrat posredovala s solzivcem in tudi zvočnimi granatami ter opravila več deset aretacij zaradi vandalizma. Njegova žrtev je bil sredi junija tudi kip prvega ameriškega predsednika Georgea Washingtona. V začetku tega meseca pa je zvezna vlada na Trumpov izvršni ukaz v Oregon napotila pripadnike več svojih varnostnih organov, od zvezne varnostne službe do pripadnikov posebnega oddelka notranjega ministrstva, ki se sicer ukvarja z čezmejnim kriminalom in nezakonitimi migranti, če ogrožajo nacionalno ali javno varnost.

Aretacije z neoznačenimi vozili

Sredi tega meseca so zvezni policisti brez uradnih oznak v neoznačenih avtomobilih začeli izvajati aretacije protestnikov, ki so se znašli v bližini zgradb v zvezni lasti. Novice in posnetki aretacij so zakrožili po ameriških medijih skupaj z zgodbami o nasilju nad protestniki in sistematičnem rasizmu zveznih policistov. Vse skupaj je še razvnelo protestno gibanje, v katerem sodelujejo različne skupne, od protifašistične Antife do skrivnostne Severozahodne tihomorske osvobodilne fronte mladih, ki je postala spletno vozlišče protestnikov različnih pobud v Portlandu.

Kaotičen konec tedna so sklenila poročila o požigu zgradbe policijskega združenja v Portlandu ter uporabi solzivca proti mirnemu protestu mater zaradi policijskega nasilja. Vlada je ravnanje svojih varnostnih organov včeraj opravičevala z obveščevalnimi podatki o načrtovanih napadih na zgradbe zvezne vlade in navedla, da bodo enako ravnali tudi v drugih mestih, če bodo prejeli tovrstne informacije. Vršilec dolžnosti namestnika ministra za domovinsko varnost Ken Cuccinelli pa je dejal, da je uporaba neoznačenih vozil ob aretacijah »že tako rutinska, da o tem ni vredno razpravljati«.

Demokrati v kongresu so zahtevali interno preiskavo o tem, ali sta pravosodno ministrstvo in ministrstvo za domovinsko varnost zlorabili pooblastila zaradi izrednih razmer. Oregonska tožilka Ellen Rosenblum pa je proti zvezni vladi vložila obtožnico, v kateri zahteva prepoved vstopa pripadnikov zveznih varnostnih organov v Portland. Trdi, da so v Beli hiši to mesto izbrali za izvajanje svojih taktik zastraševanja, da bi Američane odvrnili od protestiranja. Očitne zlorabe pooblastil je zvezne policiste že pred tem obtožila guvernerka Oregona Kate Brown, do njihovega ravnanja pa je bila kritična tudi predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi. S kongresnikom iz Oregona Earlom Blumenauerjem sta obljubila hitro posredovanje predstavniškega doma za izničenje Trumpovega ukaza, ki je mesto spremenil v njegovo predvolilno bojišče. de