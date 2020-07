Kot so danes sporočili s policijske uprave Ljubljana, so policisti opravljali naloge varovanja državnega zbora, vzdrževali so javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev obeh protestnih shodov, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Dogodka sta potekala mirno, so pa policisti za promet zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti.

Policisti so pri varovanju shodov ugotovili dve kršitvi zakona o javnih zbiranjih in odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Opravili so štiri postopke ugotavljanja identitete in eno osebo privedli v prostore policijske postaje zaradi kršitve javnega reda in miru, neupoštevanja ukazov policistov in ker ni bilo mogoče drugače ugotoviti njene identitete.

Zbiranje obvestil glede obeh dogodkov nadaljujejo "v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj" pa bodo ukrepali v skladu z zakonodajo, še navaja policija.

Del protestnikov, ki se je zbral na Prešernovem trgu je opozarjal predvsem na pravice ženk. Med drugim so se zavzeli za spremembo kazenskega zakonika, ki bi pri spolnih deliktih upošteval model izrecnega soglasja "ja je ja".

Protestniki so izrazili tudi kritike na račun več ministrov aktualne vlade, izrazili podporo kulturi in novinarjem, se zavzeli za pravice mladih in starejših ter za nedeljsko zaprtje trgovin.

Protestniki, ki so se zbrali na Prešernovem trgu, so se nato odpravili po ljubljanskih ulicah, med drugim mimo posameznih ministrstev ter sedeža Radia in Televizije Slovenija.

Na Trgu republike pa so med drugim zbranim omogočili, da pred "odprtim mikrofonom" povedo, kar jim leži na duši. Tudi tu so opozorili na po njihovo neprimeren odnos vladajoče politike do ljudi in države, ki da zaradi slabega vodenja tudi v preteklosti ne izkorišča svojih potencialov.