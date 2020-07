Pri Ljudmili svoje društvo imenujejo tudi laboratorij za znanost in umetnost in v tem duhu bo od 24. do 28. avgusta prva edicija njihovega novega festivala umetnosti, znanosti in tehnologije, ki so ga poimenovali A dela?. S kakšnimi tematikami se bodo ukvarjali, si lahko te dni že ogledate v Galeriji Vžigalica v Ljubljani, kjer so razstavili nekaj interaktivnih projektov različnih avtorjev. Gre za nove produkcije transdisciplinarne raziskovalne in razvojne platforme ZKM | Hertz-Lab iz Karlsruheja, ki je specializirana za digitalne tehnologije, hkrati pa deluje tudi kot produkcijski center za (novo)medijsko umetnost.

Obiskovalci kot skladatelji Razstava v Vžigalici je interaktivna, tako da se je »artefaktov« celo zaželeno dotikati, saj recimo instalacija TetherDana Wilcoxa obiskovalca dobesedno povabi v igro. Ta spozna pravila skozi interakcijo s prožnim fizičnim vmesnikom iz napetih elastičnih vrvic s kroglicami, spremljanimi z računalniškim »vidom«, ki položaj in gibanje kroglic prevaja v elektronsko zvočno krajino. Ritem in digitalno zvončkljanje sprožajo torej obiskovalci sami, njihov angažma pa zahteva tudi zbirka računalniških glasbenih orodij Music Table, ob kateri spoznavajo različne principe algoritemskega komponiranja glasbe. Medtem ko aplikacija Monocause avtorja Yannicka Hofmanna želi doseči ravno nasproten učinek – uporabnika namenoma postavi v skrajno pasivno vlogo in ironizira pojem interaktivnosti. Vodja festivala, kuratorka in producentka Maja Burja pravi, da so razstavili produkcije le enega izmed 13 partnerjev v mreži EASTN-DC, v kateri sodelujejo od leta 2017: »Ker mreža sofinancira raziskovanje in novo produkcijo, smo med drugim lahko gostili več rezidenčnih umetnikov in umetnic iz tujine, recimo Sarah Grant in Danjo Vasilijeva, ki sta ustvarila raziskovalni projekt LANscapes, ali pa avstrijsko umetnico Irene Posch, ki je razvila interaktivno e-tekstilno slikanico. Izpeljali pa smo lahko tudi večje produkcije z domačimi, predvsem mladimi intermedijskimi avtorji, med njimi so bili Dan Adlešič, Tadej Drojc, Voranc Kumar, Matej Stupica, Jaka Berger, Staš Vrenko.

Priprave na festival Festival bo potekal na različnih lokacijah po mestu – v Cankarjevem domu in Klubu Gromka bodo koncerti, dela pa bodo poleg Vžigalice razstavljena še v Galeriji Alkatraz in v Osmo/zi, kjer ima društvo Ljudmila tudi sicer svojo bazo. »S festivalom bomo občinstvu ponudili vpogled v določen segment raziskovalne medijske umetnosti, tematsko pa smo zelo odprti – večinoma gre za interaktivne in multimodalne tehnologije, ki omogočajo združevanje več medijev in aktivno udeležbo obiskovalca. V tem smislu bo zanimiv multimodalni performans Marka CicilianijaRAVE Seansa; gre za ekscentrični projekt, kjer se tehnologija spogleduje z ezoteriko, uporabljeni bodo laserji, projekcije, motorčki, senzorji, pomembna pa bo tudi telesna prisotnost obiskovalcev, saj se bo spremljalo tudi telesne signale.« Veliko sodelujočih prihaja iz zahodnih držav, kjer imajo drugačne estetske, konceptualne in produkcijske pristope, že zato ker so bolj podprti z opremo, infrastrukturo ter sredstvi. »Pri nas pa se ta materialni primanjkljaj zaradi nestabilnega financiranja našega in tudi drugih področij umetnosti pogosto čuti. So pa naši umetniki velikokrat bolj kritični od tistih, ki prihajajo z zahoda; velikokrat v svojih delih premišljujejo tudi politični in družbeni kontekst, medijev ne uporabljajo zgolj kot neko nevtralno orodje, ampak se o njihovi zasnovi in vplivu na svet, družbo in posameznika ves čas tudi sprašujejo,« je še povedala producentka.