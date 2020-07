Mislim svoje mesto: Kristalizacija in resentiment

Od osemdesetih let, ko se je po dolgem času spet začelo politično gibanje v ljubljanskem javnem prostoru, ki je bil nekaj desetletij prepuščen uradnim paradam in proslavam, so se ta gibanja pojavljala v valovih in izginjala v presledkih med njimi, pri tem pa se je po mestnih ulicah in trgih vsakič izpisoval spremenjen, drugačen podpis. Temu, kar se odvija zdaj in že nekaj let nazaj, bi lahko dali ime »kristalizacija in resentiment«.