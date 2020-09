Mislim svoje mesto: Nacionalno zdravje v kulturi

Kulturne ustanove, zavodi in podjetja, še posebno pa kulturni prekarci so hude žrtve epidemije. Zdaj, ko so izredne razmere vsaj po formalni plati minile, še vedno pa so v veljavi omejitve javnega življenja, so že vidne katastrofalne posledice. Šport se lahko nekaj časa dogaja brez občinstva, kultura nikakor. V Ljubljani bo to kmalu na dlani, ko se po poletnih prireditvah začne redna sezona. Kulturna sfera bo potrebovala pomoč. Če tega ne bo, ne bo bankrotirala le kultura, ampak bodo izginili razlogi, zaradi katerih sta samostojnost in suverenost Slovenije sploh nekaj smiselnega.