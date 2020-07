»Močno smo zaskrbljeni (...) glede tega, da se zdi, da je kongres tarča usklajenega tujega vmešavanja, katerega namen je okrepiti dezinformacije, da bi vplivali na delovanje kongresa, javno razpravo in predsedniške volitve,« so v pismu FBI zapisali predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi, demokratski senator Chuck Schumer in še dva druga demokrata. Glede na naravo groženj so od FBI zahtevali, da vse kongresnike do konca meseca za zaprtimi vrati seznani z obveščevalnimi informacijami o tem vmešavanju.

Na FBI so potrdili, da so prejeli pismo, ki so ga demokrati poslali v četrtek, vendar tega niso dodatno komentirali. Pismo so poslali štirje demokratski kongresniki, ki imajo dostop do najbolj varovanih zaupnih informacij. Njihovi republikanski kolegi s takšnimi pooblastili pisma niso podpisali.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je ob tem v ponedeljek predsednika Donalda Trumpa obtožil, da ne ukrepa proti tej grožnji. Napovedal je, da bo kot predsednik odločno odgovoril na vmešavanje tujih sil. Ameriške obveščevalne službe Rusijo obtožujejo vmešavanja v predsedniške volitve leta 2016, v okviru katerega je podprla kandidata republikancev Trumpa. Februarja letos so predstavniki obveščevalnih služb opozorili, da se Rusija vmešava tudi v kampanjo pred letošnjimi volitvami, prav tako v podporo aktualnemu predsedniku ZDA.