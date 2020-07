Hrvaški premier Andrej Plenković je potrdil ugibanja medijev o imenih ministrov v njegovi drugi zaporedni vladi, ki bo štela 16 namesto dosedanjih 20 ministrstev. Koalicijskim partnerjem iz vrst Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS) je namenil eno izmed štirih podpredsedniških mest. Največ časa so iskali ministra za znanost in izobraževanje, največje presenečenje pa je novi obrambni minister.

Plenković je imena novih ministrov objavil včeraj popoldne, potem ko je s svojo odločitvijo uradno seznanil vrh svoje stranke HDZ. Novi-stari premier je v Zagreb priletel za nekaj ur iz Bruslja v premoru med tamkajšnjimi pogajanji v evropskem svetu. Za danes je napovedal zadnjo sejo dosedanje vlade, po jutrišnji ustanovni seji novega sklica parlamenta pa v četrtek že pričakuje potrditev vlade v 151-članskem saboru, kjer ima sicer le en sam glas večine. Prvo sejo naj bi imela nova vlada v petek.

Za vladno mizo bo sedela večina dosedanjih ministrov, med njimi vodja diplomacije Gordan Grlić Radman. Plenković je določil štiri podpredsednike vlade, med njimi dva dosedanja, to sta minister za notranje zadeve in za finance, Davor Božinović in Zdravko Marić. Novi podpredsednik bo že dosedanji minister za veterane Tomo Medved, novi obraz pa je podpredsednik vlade in minister za družbene dejavnosti ter človekove in manjšinske pravice Boris Milošević iz SDSS, ki je s tremi poslanci največja koalicijska partnerica HDZ.

Štiri ministrice V novi vladi bodo štiri ministrice. Dosedanja ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinek je poleg kulture v ime ministrstva dobila še medije, za katere po oceni novinarjev do sedaj ni storila kaj prida. Na položaju ostaja ministrica za kmetijstvo Marija Vučković. Nikolini Brnjac je namenjen resor turizma in športa, medtem ko bo Nataša Tramišak prevzela vodenje ministrstva za regionalni razvoj in sklade EU. S tem je Plenković nekoliko izpopolnil žensko kvoto v vladi, ki jo je povozil na volilnih seznamih. Med najbolj vročimi stoli je tisti ministra za znanost in izobraževanje, pred katerim je zaradi negotovosti epidemije novo zahtevno obdobje. Vodil ga bo dosedanji Plenkovićev svetovalec za šolstvo Radovan Fuchs, ki je podobno delo opravljal v vladi Jadranke Kosor. Bo tudi najstarejši minister v novi vladi (66 let), najmlajša pa sta 35-letna ministra Ivan Malenica in Josip Aladrović.

Zmerna doza izzivanja desnice Morda je največje presenečenje imenovanje dosedanjega ministra za državno premoženje Maria Banožića (41 let) na čelo ministrstva za obrambo. Plenković je pojasnil, da je nastopil čas, da ta resor vodi nekdo mlajši, ki ni bil v vojni, a ima izkušnje v vladi. Na mizi je bil sicer tudi predlog, da bi minister Medved, ki je upokojeni general hrvaške vojske, vodil združeno ministrstvo za obrambo in veterane. Neuradno je bilo slišati, da predloga v HDZ niso sprejeli, da ne bi dodatno izzivali dela svojih bolj desničarsko usmerjenih članov in volilcev z ukinitvijo ministrstva za veterane, potem ko so že imenovali Srba za podpredsednika vlade. Slednji pa je tudi Plenkovićev povolilni odgovor skrajno desni stranki Domovinsko gibanje Miroslava Škora, ki je pred volitvami upala, da se bo pogajala s HDZ o koalicijski vladi, v kateri pa niso želeli ne Plenkovića za premierja ne SDSS. Na podlagi prepričljive zmage HDZ na volitvah 5. julija si je Plenković zagotovil podporo 76 poslancev brez desnice, ki je na volitvah sicer okrepila svoje vrste v saboru. HDZ je z manjšimi partnerji na volitvah dobila 66 poslancev, parlamentarno večino pa oblikovala z osmimi poslanci narodnih manjšin in dvema poslancema iz sredinskih strank, HNS in Reformistov, ki sta bili partnerici tudi v prvi Plenkovićevi vladi. Manjše vladne partnerice bodo za lojalnost dobile položaje državnih sekretarjev in druge v državni upravi.