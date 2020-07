Na današnjih pogovorih na daljavo bodo poleg trojice sprtih držav sodelovali še voditelji Demokratične republike Kongo, Kenije, Malija in Južne Afrike, ki trenutno predseduje Afriški uniji. Srečanje na daljavo naj bi spremljali tudi opazovalci ZDA, EU in Svetovne banke.

Največji afriški jez je Etiopija zgradila na Modrem Nilu, državi pa naj bi zagotovil oskrbo z električno energijo. Je namreč del projekta največje hidroelektrarne v Afriki, s katero želi Etiopija za več kot dvakrat povečati svojo proizvodnjo elektrike in postati njen velik izvoznik. To bi v državi tudi zmanjšalo hudo revščino in pospešilo razvoj.

Egipt in Sudan, ki ležita nižje ob afriškem veletoku, se bojita, da bosta zaradi jezu, velikega za desetino Slovenije, dobila po Nilu premalo vode in bosta tako imela težave pri oskrbi z vodo.