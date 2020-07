Mladinska knjiga razpisala sedmi natečaj za nagrado modra ptica

Skupina Mladinska knjiga je sedmič razpisala nagrado modra ptica za najboljše še neobjavljeno književno delo, tokrat za roman za odrasle, znotraj tega pa je natečaj odprt za vse žanre in vsebine. Avtorji in avtorice lahko svoja dela, ki niso krajša od sedmih in daljša od 15 avtorskih pol, do 1. julija 2021 pošljejo po e-pošti na modraptica@mkz.si.