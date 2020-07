Darko Rodica, gostinec: Vsak, ki se vrne, je kot Michelinovo priznanje

Gostilna Za gradom v Semedeli v Kopru, ki se je odprla že leta 1975, velja za gostilno, ki ima verjetno najdaljšo neprekinjeno tradicijo obratovanja v slovenskem delu Istre in je hkrati ena redkih, ki nima stalnega jedilnega lista, ampak na krožnike daje to, kar je še včeraj plavalo ali lezlo po morju in raslo na domačem vrtu ali okoliških njivah.