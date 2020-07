Korona je zaprla vse gostilne, inšpektorji pa enajst

Epidemija koronavirusa ni edini krivec, da so bili gostinski obrati nekaj časa zaprti. Od konca januarja so jih enajst začasno zaprli tudi inšpektorji uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, nazadnje – zaradi pomanjkljive higiene – 1. julija gostilno Jasna nad Izolo.