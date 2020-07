Že 210 let se Ljubljana lahko pohvali s svojim Botaničnim vrtom, ki na stičišču Ižanske in Dolenjske ceste deluje pod okriljem ljubljanske univerze. Vrt je ustanovil in nato skoraj četrt stoletja tudi vodil učitelj botanike Franc Hladnik, ob uradnem odprtju tedanjega vrta domovinske flore pa so 11. julija 1810 posadili tudi od pet do deset let staro lipo. Ta čast je pripadla guvernerju Ilirskih provinc Avgustu Marmontu, lipa je bila zato znana kot Marmontova lipa.

Namesto 200 zdaj 10 let stara lipa

Marmontova lipa je na območju vrta rasla več kot dvesto let in je bila dolgo med najstarejšimi drevesi Botaničnega vrta. Čeprav so drevo napadle glive, so se ga zaposleni v vrtu zadnja leta trudili vzdrževati kljub njegovemu vse slabšemu stanju. Ko je pred nekaj leti mogočno drevo, ki je v višino segalo že dobrih 50 metrov, postalo prenevarno za mimoidoče, so se odločili, da večji del drevesa odstranijo. »Del originalnega drevesa je še ohranjen, pognal je tudi poganjek, a je vprašanje, ali se bo obdržal,« je povedal vodja Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani Jože Bavcon. V Botaničnem vrtu so zato 11. julija v sklopu praznovanja 210. obletnice svojega obstoja posadili potomko Marmontove lipe. V Botaničnem vrtu namreč hranijo tako semena Marmontove lipe kot tudi mlajša drevesa v ločnicah.

Približno deset let staro drevo, ki je do pred kratkim raslo v loncu, so minulo soboto zasadili na mesto, kjer je nekoč raslo prav tako eno starejših dreves na območju vrta – bukev. »Mladega drevesa nikoli ne posadimo na mesto, kjer je že prej rasla ista vrsta, v tem primeru lipa. Glive, ki so napadale staro drevo, lahko namreč preskočijo,« je ob tem povedal Bavcon. Ob potomki Marmontove lipe je zdaj tudi spomenik Francu Hladniku, ki, kot je povedal direktor vrta, simbolično gleda proti lipi.