Zaradi pričetka gradnje BTS-NIB je do 15. septembra napovedano rušenje okrog 500 kvadratnih metrov velikega rastlinjaka, v katerem je prezimovala obširna zbirka sredozemskih rastlin in kaktusov ljubljanskega botaničnega vrta, ki deluje pod okriljem Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Nadomestnega prostora zanje (še) ni.

»Zbirka kaktusov je večinoma iz leta 1955, ko je bil v Botaničnem vrtu zgrajen prvi rastlinjak, potem je bila dopolnjena še s približno toliko staro zbirko biologa Sava Breliha. Številne nove rastlinske vrste smo pridobili z izmenjavo semen s celega sveta in botaničnih vrtov v Bonu, Dunaju, Gradcu, Zagrebu in drugih. Če bo oktobra pritisnil mraz, bo zbirko žal vzela zima, ker nimamo več rešitve,« pojasnjuje vodja botaničnega vrta Jože Bavcon. Vsaka izmed rastlin v zbirki ima svojo evidenčno številko, kar pomeni, da se jih ne sme niti prodajati niti podariti.

Nadomestni rastlinjak danes že poln

O tem, da bo rastlinjak kmalu porušen, so bili v botaničnem vrtu obveščeni spomladi. V iskanju rešitve so najprej predlagali, da se rušenje časovno premakne. Na mestu rastlinjaka bo namreč vzpostavljeno gradbišče za rušenje bližnjega vhodnega objekta v novi botanični vrt na Večni poti, ki naj bi se pričelo maja 2021 – na tem mestu pa bo zrasla nova stavba BTS-NIB. »Drugi predlog je bila gradnja enostavnejšega in cenejšega rastlinjaka ob že obstoječem, ki bi jo morala financirati Biotehniška fakulteta, ker vrt za to nima sredstev,« pojasnjuje Bavcon. Botanični vrt namreč dve tretjini sredstev zagotavlja na trgu, kar pa je čas novega koronavirusa še izdatno otežil.

Z vodstva Biotehniške fakultete navajajo, da za gradnjo novega rastlinjaka ni dovolj časa niti denarja. »Potrebno pa je seveda prezimiti rastline, zato smo vodstvu vrta naročili, da iščejo proste lokacije po Sloveniji,« dodajajo. Tudi v Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) navajajo, da se pomembnosti tega rastlinjaka zavedajo, zato so »v skladu s soglasjem Biotehniške fakultete pripravljeni le-tej odstopiti raziskovalni rastlinjak, ki smo ga pred petimi leti zgradili v neposredni bližini lokacije gradnje.«

Nadomestni rastlinjak so leta 2015 res zgradili, vendar pa je v njem kmalu zmanjkalo prostora. »Ob izgradnji nadomestnega rastlinjaka smo morali zagotoviti rastline za novi in stari rastlinjak, da se je naložba izkazala za upravičeno. V petih letih pa so rastline tudi zrastle,« navaja Bavcon. »Vrt je bil v zadnjih letih zelo aktiven pri pridobivanju rastlin s sorodnih vrtov po svetu in naenkrat je rastlin več kot le za en rastlinjak,« potrjujejo na Biotehniški fakulteti.