Obnova nekdanje ekonomske šole še ni zaključena

Epidemija je zamaknila tudi dela med dozidavo in rekonstrukcijo vrtca in šole v nekdanji ekonomski šoli v centru gorenjske prestolnice. A na MO Kranj zagotavljajo, da so dela v zaključni fazi in ne bodo vplivala na potek začetka novega šolskega leta v tej ustanovi.