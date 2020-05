V povsem novi podobi in s precej večjo energetsko učinkovitostjo bo na Zlatem polju v Kranju kmalu zasijalo pet stavb, namenjenih predvsem mladim: Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj, Šolski center Kranj, Dijaški in študentski dom Kranj ter Dvorana Zlato polje. Pred nedavnim so namreč partnerji pri projektu podpisali pogodbo, vredno skoraj 4,8 milijona evrov. Ministrstvo za izobraževanje naj bi namenilo dobre tri milijone evrov, od tega največ 1,7 milijona iz kohezijskih sredstev. Zasebni partner v projektu je podjetje Petrol, njegova partnerja sta Domplan in Gorenjske elektrarne. Javno-zasebno partnerstvo so sklenili za 15 let.

Radi bi začeli čim prej Kdaj se bodo okrog omenjenih stavb pojavili gradbeni odri in bodo začeli brneti gradbeni stroji? Takoj ko bo to mogoče, pojasnjuje dekan fakultete za organizacijske vede Iztok Podbregar. Začetek del in njihov potek sta po njegovih besedah v veliki meri odvisna od gradbenega dovoljenja, ki je bil ob podpisu pogodbe še v pridobivanju, pa tudi od ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusa. Dodal je še, da si želijo čimprejšnjega začetka del in da pred koncem letošnjega leta pričakujejo že njihov zaključek. Pred tem pa so projektu, kot pojasnjujejo na fakulteti, pot utirali kar štiri leta. »Začetki dogovora segajo v leto 2016, ko je Univerza v Mariboru v konzorciju javnih partnerjev prevzela vlogo vodilnega partnerja in uspešno vodila potrebne postopke v procesu priprave projekta in tudi vse s tem povezane dokumentacije. Ravno zato smo na tem mestu lahko še posebno ponosni, da smo v časih, ko nam predvsem družbene pa tudi druge spremembe narekujejo drugačno pot naših življenj, pred vrati pomembnega in predvsem družbeno prijaznega projekta,« poudarjajo na fakulteti. Rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, poudarja, da nedavni podpis pogodbe na simbolni ravni povezuje pomemben del izobraževalne vertikale – srednješolsko in visokošolsko ustanovo. Prepričan je, da mora biti vlaganje v obnovo in novogradnjo infrastrukture javnih izobraževalnih ustanov še naprej prioriteta vsake vlade.