Domačini so namreč prepričani, da se bo Stewart z družino zagotovo oglasil tudi pri njih, saj je od tam njegova snaha, Nicole Artukovich. Nicole, ki je poročena z njegovim sinom Liamom, je rojena v ZDA, a iz Molunata sta njena babica in dedek. Šestindvajsetletna Nicole je domačinom zanimiva tudi zaradi govoric, da je daljna sorodnica Andrije Artukovića, ki je bil zloglasni notranji minister v Neodvisni državi Hrvaški, marionetni državi, ki jo je med drugo svetovno vojno vodil ustaš Ante Pavelić. Andrija Artuković naj bi namreč emigriral v ZDA skupaj s svojim bratrancem Vidom, ki je Nicolin Nicole. Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi Vido v Kaliforniji ustanovil gradbeno podjetje, kjer je do svoje smrti delal Nicolin oče. Nicole se na instagramu rada slika s hrvaško zastavo, znala pa naj bi tudi nekaj hrvaških besed, kar bo družini Stewart zagotovo olajšalo bivanje na Hrvaškem. Rod Stewart naj bi počitnice na Hrvaškem naznanil že leta 2018, ko je imel koncert v Areni Zagreb, zato so ga nestrpno pričakovali že lansko poletje. Letos je vendarle prišel skupaj z ženo Penny Lancaster in njunima sinovoma Aidenom in Alastairom ter Liamom, ki se je Stewartu rodil v zakonu z Rachel Hunter. Za bivanje na jahti naj bi na teden odšteli 225.000 evrov.