Amber Heard naj bi namreč med enim od prepirov vanj vrgla steklenico vodke, s čimer naj bi mu porezala prstno blazinico in zlomila kost. To naj bi Deppa, ki je kot glasbenik precej občutljiv za stanje svojih rok, tako razjezilo, da je razbil stacionarni telefon in s poškodovanim prstom začel pisati po površinah. Heardova zanika, da naj bi vanj vrgla steklenico, do poškodbe prsta naj bi prišlo med lomljenjem telefona. Na sodišču je Depp pričal o več ločenih primerih, ko naj bi prišlo do nasilja, predvsem zaradi posledic njegove odvisnosti od drog. V enem od primerov, ko naj bi se Amber Heard nad njim tudi fizično znesla, naj bi jo udaril z glavo, vendar Depp vztraja, da je šlo za samoobrambo in da se tako ne zlomi nosu.

V članku, zaradi katerega Depp toži The Sun, so kritizirali tudi britansko pisateljico J. K. Rowling, češ, kako je dovolila, da v filmu, ki je posnet po njeni knjigi Fantastične pošasti in kje jih najti, igra nekdo, ki pretepa svojo ženo. Na sojenju bosta med pričami tudi Deppovi nekdanji partnerici Vanessa Paradis in Winona Ryder, ki bosta pričali po videopovezavi.