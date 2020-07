Demonstranti, ki protestirajo proti popolni oblasti Vučića in Srbske napredne stranke, ki obvladuje večino državnih medijev in ki je, kot kaže, prirejala podatke o številu smrtnih primerov zaradi korone v predvolinem času, so se na demonstracijah znesli tudi nad enim od Vučićevih protikandidatov. Ko se jim je namreč na ulici pridružil igralec Sergej Trifunović, ki se mu s svojo stranko Gibanje svobodnih državljanov ni uspelo uvrstiti v parlament, so mu hitro dali vedeti, da na protestih ni zaželen. Sprva so ob njem vzklikali »Lopovi, lopovi!«, nato pa so z njim tudi fizično obračunali in ga pregnali s protesta. Med prerivanjem je dobil udarec s fotoaparatom v glavo, zaradi česar je krvavel. Igralec je pozneje povedal, da je šlo za pripadnike skrajno desne skupine Levijatan, ki po njegovem mnenju želijo zaostrovati proteste in spodbuditi nasilje.