Tožbo za odpravo sklepa o Muženičevi razrešitvi z mesta direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), o kateri bo sodišče še odločalo, so vložili skupaj s predlogom za začasno odredbo, s katero so predlagali začasno zadržanje odločbe o razrešitvi. Kot je spomnil Leben, so s predlogom za začasno odredbo poskušali le zaustaviti postopek imenovanja novega direktorja.

V zahtevi za zadržanje izvrševanja njegove razrešitve je Muženič zapisal, da je bilo »poseženo v obstoječe pravno razmerje, katerega vzpostavitev, če bo imenovan nov direktor NPU, ne bo več mogoča«.

Upravno sodišče je v odločitvi ugotovilo, da je predlog za izdajo začasne odredbe neutemeljen. Kot so navedli, je treba glede na sodno prakso vrhovnega sodišča zahtevo za izdajo začasne odredbe obravnavati restriktivno. Tisti, ki jo zahteva, mora zato že v sami zahtevi konkretno navesti vse okoliščine, s katerimi utemeljuje nastanek in višino škode ter pri tem navedeno stopnjo verjetnosti nastanka škode tudi izkazati. Tega Muženič po oceni sodišča ni naredil v zadostni meri, zato je njegovo zahtevo za izdajo začasne odredbe zavrnilo.

Nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner je Muženiča s položaja direktorja NPU razrešil 6. maja in tedaj za vršilca dolžnosti imenoval Igorja Lambergerja. Za NPU zdaj iščejo novega direktorja, na razpis so se prijavili trije kandidati, mediji pa poročajo še o morebitni četrti kandidatki.