Policija in MNZ z novimi kreativnimi manevri nad Muženiča

Vodstvo notranjega ministrstva in policije se v želji, da se dokončno znebi nekdanjega direktorja nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darka Muženiča, poslužuje vedno bolj kreativnih manevrov. Kot nam je pojasnil Muženičev odvetnik Uroš Leben, je nezakonito razrešeni direktor NPU v ponedeljek prejel odločbo notranjega ministrstva, s katerim je ministrstvo obnovilo postopek njegovega imenovanja iz leta 2019, in sklep, s katerim so razveljavili njegovo imenovanje.