Nina se je programu priključila lansko poletje, zdaj pa že tekoče obvlada nemščino in z Liso, ki ima že večletne izkušnje, pripravlja podkast »Mach doch!« (Naredi!), v katerem predstavljata svoja dojemanja jugovzhodne Evrope in se o njej pogovarjata s strokovnjaki. V zadnjem sta se tako osredotočili na posledice koronske pandemije in vanjo ujete begunce na omenjenem območju. Lisa jih namreč že dobro pozna, saj je kot prostovoljka delala z migranti v Bosni in Hercegovini ter nazadnje v Srbiji, od koder se je bila marca prisiljena vrniti v Nemčijo prav zaradi izbruha virusne epidemije tudi na Balkanu. Za Deutsche Welle je povedala, da se želi tja čim prej vrniti, saj je sklenila številna prijateljstva, sicer pa obe dekleti delita mnenje, da je glavni problem mladih na zahodnem Balkanu pomanjkanje perspektive zanje. Generalni direktor SHL Ansgar Seng rešitev vidi v organizacijah mladih, ki morajo postati njihov glasnik v družbi in se angažirati v politiki. V podporo rastoči evropski skupnosti v naslednjih letih tako napoveduje okrepljeno izmenjavo mladih z območja zahodnega Balkana ter iz Nemčije in drugih članic EU. Prostovoljci, kot sta Nina in Lisa, so pri tem nepogrešljivi tudi zaradi denarnega prispevka za programe organizacije SHL, v katerih sodelujeta tudi njeni partnerski organizaciji Atina in Arsis v Beogradu oziroma Tirani. V Nemčiji zdaj pri tem sodeluje že okoli 60.000 študentov, ki so s tako imenovanim »društvenim dnevom« – to je enodnevnim delom v letu v enem od nemških podjetij – od leta 1998 zbrali že več kot 30 milijonov evrov.