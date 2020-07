Aretirana sta bila, ker sta imela v času ostrih omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusa svojo trgovino v majhnem kraju Thoothukudi na jugu Indije odprto še po dovoljenem času. Med policijskim pridržanjem ju je do smrti s pendreki preteplo šest policistov. Ko so svojci preminulih spregovorili o policijski brutalnosti in se je za ta dogodek razvedelo prek družbenih spletnih medijev, so se po državi začeli protesti. Že od začetka omejitvenih ukrepov v Indiji so se na spletnih družbenih omrežjih sicer pojavljali videi s posnetki policijske brutalnosti do ljudi, ki se niso držali omejitvenih pravil. Uboj Jayaraja in njegovega sina je za zdaj brez epiloga. Policiste so zgolj premestili, niso pa jih obtožili za uboj. Družini preminulih so izplačali odškodnino dobrih 20.000 dolarjev. Poročila o policijski brutalnosti v Indiji sicer niso nova. Po podatkih Nacionalne komisije za človekove pravice vsak dan v indijskih zaporih ali med policijskim pridržanjem umre devet oseb. Iz njihovega poročila za obdobje 2017–2018 je po poročanju Reutersa razvidno, da so mučenja med pridržanji postala tako pogosta, da je to postalo skorajda rutina. Toda vladni podatki temu oporekajo. Leta 2018 je med policijskim pridržanjem umrlo 70 oseb, a ta podatek zajema zgolj tiste primere, v katerih so se svojci pritožili policiji.