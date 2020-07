Cvetkova svojo kreativnost kaže že od malih nog. Pri rosnih trinajstih je že imela samostojno razstavo v moderni galeriji rojstnega mesta Komsomolsk na Amurju, vodila je mladinski program »Amurske zvezde« na lokalni televiziji, hitro končala formalno izobraževanje in pri 17 letih odšla v Moskvo, kjer se je učila modernega plesa. Pot jo je nato zanesla v London na tamkajšnjo filmsko šolo, od leta 2013 do leta 2017 pa je v domačem kraju organizirala učne ure angleščine, gledališča in plesa za otroke. Političnega aktivizma se je oprijela šele predlani, osredotočila pa se je na spletne skupine in teme, kot so feminizem, pravice LGBT, antimilitarizem in okolje. Ustanovila je mestni center za civilne pobude in gledališko skupino, ki pa je z avantgardnimi predstavami postala problematična za lokalne oblasti. Sama Julija je v mlinih ruskega pravosodja pristala z upravljanjem feministične spletne strani »Vaginalni samogovori« lansko jesen z očitkom, da razširja protizakonito pornografijo. Konec prejšnjega novembra ji je bil odrejen hišni pripor in v skladu s spornim zakonom o »gejevski propagandi« so jo oglobili za 50.000 rubljev (okoli 650 evrov), zaradi objavljanja zapisov o pravicah LGBT. Objava risbe z obojespolno in istospolno družino s pripisom »Družina je, kjer je ljubezen« pa jo je januarja stala nadaljnjih 75.000 rubljev. Med virusno pandemijo so ji odpravili hišni pripor, v začetku tega meseca pa objavili še tretjo obtožnico proti njej, prav zaradi risb golih ženskih teles in vagin s pripisi, kot so »Prave ženske imajo dlake na telesu – in to je normalno« ter »Prave ženske imajo mišice – in to je normalno«. To naj bi bilo po že omenjenem zakonu, ki obravnava tudi pornografijo, kaznivo z do šestimi leti zapora. Ali bo povzdignjen glas umetniške druščine po svetu pred njim obvaroval Julijo, bomo šele videli, simptomatično pa je, da je bilo v Rusiji ob zadnjih ustavnih spremembah po anketi VtsIOM-a najbolj pozdravljeno prav določilo, da je poroka samo zveza moškega in ženske.