V istrski županiji gre pri petih novih primerih za stike z okuženimi, za pet ljudi pa še ugotavljajo, kako so se okužili. Neuradno so po tri nove okužbe potrdili v Umagu in Pulju, po eno pa v Buzetu, Labinu, Fažani in Peroju, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. V samoizolaciji je tudi župan Buzeta Siniša Žulić.

Iz primorsko-goranske županije so sporočili, da so med sedmimi na novo okuženimi bili trije v stikih z obolelimi s covidom-19, ki so v samoizolaciji. Ostale štiri primere so ugotovili med delavci, ki se redno testirajo pred vrnitvijo na delo. Gre za pomorščaka, policista, čistilko v otroškem vrtcu ter zaposleno v socialni instituciji, poroča regionalna televizija N1.

V splitsko-dalmatinski županiji je devet novih primerov. Kot so sporočili, so med 286 testiranji v zadnjih 24 urah ugotovili tudi pozitivno osebo iz šibeniško-kninske županije. Štab civilne zaščite zadrske županije je na Facebooku objavil, da so v zadnjih 24 urah potrdili štiri nove okužbe.

V Zagrebu so v zadnjem dnevu potrdili 23 novih primerov okužbe z novim koronavirusom.

Tudi vukovarsko-sremska županija je danes že sporočila, da so od četrtka potrdili še štiri okužbe.

Iz županij so tako doslej potrdili skupno 58 novih okužb. Hrvaški štab civilne zaščite bo ob 14. uri objavil zbirne podatke o okuženih za celotno državo.