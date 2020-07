V četrtek potrjenih 19 primerov okužbe z novim koronavirusom

V četrtek so v Sloveniji potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom, testirali pa so 1012 vzorcev. Več bosta na tiskovni konferenci ob 11. uri predstavila minister za notranje zadeve Aleš Hojs in vladni govorec Jelko Kacin.