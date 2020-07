Spopadi med Armenijo in Azerbajdžanom, ki so se začeli konec tedna na severnem delu meje med državama, so se v torek stopnjevali z uporabo topov in tankov na obeh straneh in so zahtevali najmanj 16 življenj. Od tega je bilo ubitih enajst azerbajdžanskih vojakov, med njimi general Poland Hašimov, en azerbajdžanski civilist ter štirje armenski vojaki, med njimi dva oficirja. Azerbajdžanska vojska trdi, da je uničila armensko utrdbo in topništvo, ubitih ali ranjenih pa naj bi bilo več sto armenskih vojakov, kar v Erevanu zanikajo. V noči na sredo so, kot izjavljata obe strani, spopadi prenehali.

V torek zvečer, ko so prišle novice o ubitih azerbajdžanskih vojakih, je v Bakuju več tisoč ljudi, po nekaterih ocenah celo 30.000 ljudi, vihralo z azerbajdžanskimi zastavami in zahtevalo vojno z Armenijo. Vpili so: »Mobilizacija!« Ker so nekateri vdrli v nacionalni parlament, razbijali okna in zahtevali odstop vrha vojske, je policija množico, ki je ostala zunaj, razgnala z vodnimi topovi in solzivcem, sedem demonstrantov pa aretirala. Demonstracije so toliko bolj problematične, ker je zaradi pandemije zbiranje ljudi v Azerbajdžanu prepovedano.

Karabah kot večno jabolko spora Armenija in Azerbajdžan, nekdanji republiki Sovjetske zveze, sta po njenem razpadu že tri desetletja v sporu zaradi Gorskega Karabaha, regije na zahodu Azerbajdžana, ki je de iure del te islamske države, de facto pa že od leta 1991 samostojna in si prizadeva za združitev z Armenijo. Gorski Karabah, kjer na 4400 kvadratnih kilometrih danes živi 150.000 pripadnikov armenske skupnosti (še leta 1990 je bilo med njimi 45.000 Azerbajžancev), sicer ne meji na Armenijo, a je v njeni bližini. V letih 1988–1994 je v tamkajšnji vojni umrlo 30.000 ljudi. Sledilo je krhko premirje, med katerim se občasni spopadi v Karabahu nadaljujejo. Tokratni spopadi pa niso izbruhnili v Gorskem Karabahu, temveč nekaj sto kilometrov severno, v regiji Tavuš na meji med državama. Azerbajdžanski obrambni minister je obtožil Armenijo, da je njeno topništvo začelo ofenzivo, na kar je azerbajdžanska vojska odgovorila. Na armenskem obrambnem ministrstvu pa obtožujejo azerbajdžansko vojsko, da je proti civilnim objektom v armenskem obmejnem mestu Berd uporabila topništvo, tanke in brezpilotna letala. »Na napad bomo ustrezno odgovorili,« so dejali na armenskem zunanjem ministrstvu.