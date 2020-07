Ponedeljkova izdaja britanskega časnika The Guardian in današnja izdaja španskega dnevnika El Pais razkrivata, da je bil predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent, član nacionalistične stranke Esquerra Republicana, lani tarča razvpitega vohunskega programa pegasus, ki ga je razvilo izraelsko podjetje NSO Group. Program naj bi bil za nakup dostopen zgolj vladam in državnim varnostnim službam za namene odkrivanja organiziranega kriminala in terorističnih celic. Uporabila jo je tudi doslej neidentificirana varnostna služba za sledenje mobilnim telefonom Rogerja Torrenta in še dveh drugih oseb, povezanih s katalonskimi nacionalističnimi strankami oziroma gibanjem.

Varnostna luknja v whatsappu

Do teh in drugih podatkov so se španski in britanski novinarji dokopali na podlagi informacij, ki jih je posredoval kanadski inštitut za kibernetsko varnost Citizen Lab pri Univerzi v Torontu. Ta je lani po naročilu WhatsAppa preiskoval varnostno luknjo v tej Facebookovi aplikaciji in pri tem naletel na telefonske številke Torrenta ter dveh drugih Kataloncev, ki so jim prisluškovali.

Po ugotovitvah Citizen Laba je bil za vdor uporabljen v aplikaciji whatsapp zgrešeni videoklic. Programska oprema pegasus omogoča prisluškovanje pogovorom, branje sporočil, dostop do trdega diska, fotografiranje zaslonov, pregled zgodovine brskanja in sploh skoraj popoln nadzor nad telefonom.

Vohunjenje je potekalo aprila in maja 2019. Danes Torrent pravi: »Opazil sem čudne svari: sporočila preko whatsappa in zgodovina pogovorov so se izbrisali, kar se drugim okoli mene ni dogajalo«. Pravi tudi, da so se mu na telefonu pojavljala čudna sporočila. Po mnenju strokovnjakov Citizen Laba je to dokaz, da je bil Torrentov telefon okužen, saj je izbris podatkov ena od posledic nameščenega pegasusa, pravi kanadski raziskovalec John Scott Railton.