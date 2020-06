Ruiz Zafon je roman Senca vetra napisal leta 2001 in velja za njegovo najbolj znano delo, hkrati pa za enega najuspešnejših španskih romanov minulih desetletji, je pisala francoska tiskovna agencija AFP. Knjiga, ki je bila od izida prevedena v 50 jezikov in prodana v milijonih izvodov, je sicer prva od štirih, ki tvorijo tetralogijo Pokopališče pozabljenih knjig.

Prvi knjigi v seriji sta sledila Igra angela in Ujetnik nebes, leta 2016 pa jo je zaokrožil roman Labirint duhov. Njen glavni junak je Daniel Sempera, bralec pa v delih spremlja skrivnosti njegove družine, prek njih pa tudi skrivnosti Barcelone v prelomnih obdobjih 20. stoletja, so zapisali pri Mladinski knjigi, kjer izdali slovenski prevod njegove tetralogije.

Španski premier Pedro Sanchez je ob vesti o smrti Ruiza Zafona izrazil sožalje. "Izgubili smo enega v svetu najbolj branih in občudovanih španskih avtorjev. Carlos Ruiz Zafon, zgledni romanopisec našega časa, je pustil izjemen pečat v sodobni literaturi," je tvitnil in se pisatelju zahvalil, da so lahko bralci potovali preko njegovih del.

Pisatelj je bil rojen v Barceloni leta 1964. Študiral je religiologijo, nato pa diplomiral iz informacijskih ved. Pisateljsko pot je začel kot avtor knjig za mladino. Že za svoj prvenec Princ megle (1991) je prejel najvišje špansko literarno priznanje, je tudi prejemnik številnih literarnih nagrad.

Leta 1994 se je z družino iz rodne Španije preselil v Los Angeles, kjer se je poleg z literaturo ukvarjal tudi s pisanjem filmskih scenarijev.