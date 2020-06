Španska vlada je v soboto naznanila, da potnikom iz držav EU kot tudi iz schengenskih držav ob prihodu ne bo več treba v 14-dnevno karanteno. Danes je tako že stekel čezmejni promet med Španijo in Francijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V dogovoru med Madridom in Lizbono meja s Portugalsko ostaja zaprta do 1. julija.

Španija je meje zaprla v okviru izrednih razmer, ki jih je vlada v prizadevanjih za ustavitev širjenja novega koronavirusa uvedla 14. marca.

Španija je z več kot 245.000 okuženimi in več kot 28.000 smrtnimi žrtvami med najbolj prizadetimi državami v Evropi v pandemiji nove koronavirusne bolezni 19. Število okuženih in mrtvih se je medtem močno znižalo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Še posebej prizadeti sta bili glavno mesto Madrid in katalonska prestolnica Barcelona. Tam so tudi dlje časa kot drugod v državi ostali v veljavi omejevalni ukrepi.

Od 1. julija bodo v Španijo brez obveznosti 14-dnevne karantene lahko vstopali tudi potniki iz držav izven EU, je pred dnevi pojasnil španski premier Pedro Sanchez. A kot je dodal, bo za to potreben dvostranski dogovor ob upoštevanju epidemioloških razmer v določeni državi.

Španija je uvedla ene najstrožjih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa na svetu. Ukrepe so začeli postopno sproščati sredi maja.

Kljub postopnemu vračanju k "normalnosti" pa nekatere omejitve ostajajo in se razlikujejo glede na regijo. Po vsej državi ostaja zaprta večina šol, pouk naj bi obnovili septembra. V muzejih, koncertnih dvoranah, kinematografih, kavarnah in restavracijah prav tako še naprej veljajo omejitve glede števila obiskovalcev.

Zaščitne maske so obvezne v javnem prometu, na letalih in v trgovinah ter drugih zaprtih javnih prostorih. V primeru kršenja teh pravil je zagrožena kazen do 100 evrov, še navaja dpa.