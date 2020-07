Ponovna izvolitev konservativnega poljskega predsednika Andrzeja Dude, zagovornika »družinskih vrednot« in povezovanja z ZDA, v drugem krogu volitev je predvsem uspeh stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki na Poljskem vlada od leta 2015. Med prvimi so Dudi čestitali madžarski premier Viktor Orban, ki je na facebooku objavil fotografijo z njim in zapisal: »Bravo!«, srbski predsednik Aleksandar Vučić in češki predsednik Miloš Zeman.

A 51,2 odstotka za Dudo ni plebiscitarna podpora, ki jo je za svojo konservativno in socialno politiko pričakovala PiS. Na drugi strani pa 48,8 odstotka glasov za liberalnega varšavskega župana Rafala Trzaskowskega pomeni, da so liberalci zdaj dobili svojega novega voditelja. Uspeh 48-letnega Trzaskowskega je toliko večji, če vemo, da so bili javni mediji in še posebej javna televizija, ki so vsi pod vplivom PiS, proti njemu. Vsekakor to ni v čast ponovno izvoljenemu Dudi. »Ne glede na rezultat smo zmagali, saj smo dali ljudem upanje, proti nam je bil ves državni aparat z manipulacijami in propagando, z nami pa je bila civilna družba… To je šele začetek!« je v nedeljo zvečer, ko še ni bilo povsem jasno, kdo je zmagal, dejal privržencem Trzaskowski. O tem, kolikšen elan demokratično usmerjenih Poljakov je sprožil varšavski župan s svojo kandidaturo in nastopi, kaže 68-odstotna volilna udeležba, najvišja po letu 1989, ko so bile ob padcu komunizma prve demokratične volitve.