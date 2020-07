Poljskemu vrhovnemu sodišču je prepuščena odločitev, ali je zmaga dosedanjega predsednika države Andrzeja Dudie v drugem krogu volitev nesporna ali pa bodo rezultati izničeni in bodo Poljaki odločali še enkrat. Opozicijski Državljanski platformi (PO) je pred volitvami uspelo združiti nasprotnike vladajoče desničarske stranke Zakon in pravičnost (PIS), da so skupaj podprli predsedniško kandidaturo varšavskega župana Rafala Trzaskowskega. Zdaj pa je prepričana, da je vlada v podpori svojemu kandidatu izdatno kršila volilna pravila z nesorazmerno udeležbo državne administracije in javne televizije v prid Dude. Tiskovni predstavnik PO Jan Grabiec je po vložitvi peticije na vrhovno sodišče za razveljavitev volitev dejal, da je bila tako orkestrirana kampanja primerljiva z Belorusijo ali Rusijo. Vodja PO Borys Budka pa je povedal, da je po njegovem mnenju glasovanje morda potekalo brez težav, da pa so bila »zaradi vseh drugih okoliščin, vključno s porabo javnih sredstev in vpletenostjo tako imenovanih javnih medijev, razmerja neenaka«.

Dudo in Trzaskowskega sta v drugem krogu volitev delili dve odstotni točki, zmaga dosedanjega predsednika z le 51-odstotno podporo pa je bila za PIS glede na vložen trud že skoraj enaka porazu. Vladajoča stranka je namreč storila vse, da bi mu zagotovila še en trden mandat. Pri tem se nekaj časa ni ozirala niti na grozečo virusno epidemijo, a je bila na koncu zaradi nje prisiljena preložiti volitve, ki pa jih je nato pospešila z začasno spremembo zakonodaje, tako da je omogočila volitve po pošti.