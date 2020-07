Letošnji ljubljanski letni kino na grajskem dvorišču bo v četrtek odprl dokumentarni film Jadralke, ki ga je Alex Holmes posnel o zgodbi jadralke Tracy Edwards, ki se je odločila, da se leta 1989 udeleži slavne regate okoli sveta Whitbread – in to na jadrnici z izključno žensko posadko. Dokumentarcu, ki je prejel več nagrad in prišel tudi v ožji izbor za oskarja, bo v naslednjih treh tednih sledilo še več opaznejših filmov minulega leta, vsak večer eden, med njimi pa bodo tudi tri predpremiere ter dve posebni projekciji.

V predpremiernem programu si bo tako mogoče ogledati brezčasno pravljico Ostržek v režiji Mattea Garroneja in z Robertom Benignijem v glavni vlogi, pa Medeno deželo Tamare Kotevske in Ljubomirja Stefanova, sicer tudi prvi film v zgodovini oskarjev, ki je bil nominiran tako za najboljši mednarodni celovečerni film kot tudi za najboljši dokumentarec, in film Pod belimi pečinami Williama Nicholsona. Posebni projekciji pa bosta dobila dokumentarec Nicka Broomfielda Marianne & Leonard: Ljubezenske pesmi o zapletenem razmerju med Leonardom Cohenom in njegovo norveško muzo Marianne Ihlen ter Skrito življenje, v katerem se je Terrence Malick poklonil avstrijskemu kmetu Franzu Jägerstätterju, ki se je med drugo svetovno vojno uprl vpoklicu v nacistično vojsko.

Program bodo tudi tokrat dopolnjevali oskarjevci ali vsaj nominiranci za zlate kipce. Med njimi bo južnokorejski film Parazit (režija Bong Joon Ho), prvi tujejezični celovečerec v zgodovini oskarjev, ki je prejel kipec za najboljši film, na sporedu bodo tudi Judy Ruperta Goolda in Joker Todda Phillipsa, v katerih sta glavni vlogi odigrala Renee Zellweger in Joaquin Phoenix ter za to prejela oskarja, pa Bilo je nekoč v Hollywoodu Quentina Tarantina, ki je prinesel kipec za stransko vlogo Bradu Pittu, in film 1917 Sama Mendesa.

Zamudniki si bodo lahko ogledali najbolj gledani film lanskega leta v Kinodvoru, Bolečino in slavo v režiji Pedra Almodovarja, pa Zgodbe iz kostanjevih gozdov režiserja Gregorja Božiča, ki je lani na Festivalu slovenskega filma dobil rekordnih enajst vesen, nemški film Lara, ki ga je Jan Ole Gerster zrežiral po predlogi slovenskega scenarista Blaža Kutina, ter Resnico, prvi film, ki ga je japonski cineast Hirokazu Korida posnel zunaj domovine – v zgodbi o razmerju med materjo in hčerko sta prvič skupaj zaigrali Catherine Deneuve in Juliette Binoche. Urnik je dostopen na spletnih straneh Kinodvora in Ljubljanskega gradu. gb