Ljubitelji žanrskih poslastic, kot so grozljivke, srhljivke, znanstvenofantastični filmi ali pa glasbeni dokumentarci, so Grossmannov festival fantastičnega filma in vina že zdavnaj sprejeli kot obvezno poletno postojanko – delno po zaslugi skrbno izbranega filmskega programa, delno zaradi živahnega spremljevalnega utripa, podprtega z izdelki okoliških vinogradnikov. Festival se je letos iz Ljutomera razširil še v Ormož, kjer se bo nocoj tudi uradno odprl s projekcijo slovenskega filma Korporacija Mateja Nahtigala, trajal pa bo vse do prihodnje sobote.

Brez zaključne parade

Prireditelji so morali program precej prilagoditi protikoronskim ukrepom, ki bodo vplivali zlasti na spremljevalno dogajanje, saj so se morali odpovedati skoraj vsem dogodkom brez jasno določenega sedežnega reda, med njimi tudi glasbenim nastopom ter priljubljeni zaključni paradi zombijev. Zato pa so se toliko bolj osredotočili na filmski spored: v osmih dneh bodo prikazali 28 celovečercev, 30 kratkih filmov ter sedem glasbenih dokumentarcev iz 27 držav. »Ponovno smo sestavili relevantno bero žanrskih filmov z vsega sveta,« je prepričan programski vodja Marko Mehtsun. »Kar nekaj bo tudi gostov, le da jih bo zaradi razmer nekoliko več iz Slovenije.« Ravno koronavirusne omejitve so tudi razlog, da ne bodo podelili častnega hudega mačka za izjemne prispevke k žanrski kinematografiji, saj je zaradi epidemije težje privabiti goste iz tujine; vse druge nagrade bodo podelili kot običajno.

Za hudega mačka za najboljši celovečerni film se bo tako že tradicionalno potegovalo pet filmov – to so britanska grozljivka Koča v režiji Severina Fiale (ki bo tudi gost festivala) in Veronike Franz, madžarska črna komedija s primesmi grozljivke in satire Tovariš Drakulič (scenarij in režija Márk Bodzsár), postapokaliptična argentinska grozljivka Strupen sem v režiji Pabla Paresa, pa ameriška grozljivka Barva iz vesolja (režija Richard Stanley), sicer priredba kratke zgodbe H. P. Lovecrafta z Nicolasom Cageem v glavni vlogi, ter prvenec ameriškega scenarista in režiserja Davida Marmorja 1BR, ki mu že napovedujejo, da bo postal kultna klasika.