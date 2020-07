Od pet do glave odet v luksuzno znamko Gucci, okrašen s svetlečim nakitom in ležerno postavljen ob rumenega lamborghinija je Nigerijec Olalekan Jacob Ponle tik pred 29. rojstnim dnevom na instagramu pomodroval: »Nikoli se ne počuti krivega za denar, ki si ga zaslužil.« Podobno kot njegov nekaj let starejši kolega Ramon Olorunwa Abbas se je na spletnih omrežjih rad šopiril s svojim bogastvom, visokoletečim življenjskim slogom in denarjem kot pečka. Nobenemu od njiju se ni niti sanjalo, da ju bo takšno nenadzorovano bahanje stalo svobodo.

Ameriški in dubajski policisti so namreč s pomočjo fotografij ugotovili, da dvojica (z desetimi sodelavci) stoji za razvejeno mrežo spletnih prevar in pranja na stotine milijonov evrov, nagrabljenih iz goljufij. Med aretacijo so zasegli za 40 milijonov dolarjev gotovine, trinajst luksuznih avtov, vrednih skoraj sedem milijonov dolarjev, in več deset računalnikov in pametnih telefonov, ki so si jih privoščili z ukradenim denarjem kakšnih dveh milijonov žrtev. »A če sta bila previdna pri zakrivanju sledi svojih spletnih identitet in tako zagotavljanju svoje anonimnosti, sta bila po drugi strani pri objavah na družbenih omrežjih nemarna in nespametna,« je njuno aroganco opisal nekdanji ameriški državni tožilec Glen Donath.

Dvanajsterica Nigerijcev – dvojico vodilnih so po prijetju v Dubaju nemudoma izročili ZDA – naj bi se v spletni pošti lažno predstavljala za zaposlene različnih ameriških podjetij, na tak način pa prejemnike pošte prelisičila k nakazilu denarja. Ti so namreč mislili, da komunicirajo z resničnimi zaposlenimi, ne goljufi, ki so denar preusmerili na svoje račune ter razmetavali z njim. Goljufi so strankam pošiljali spletno pošto, ki je bila videti (skoraj) identična originalni – z vdorom v računalnik so namreč prebirali prejšnja sporočila in tako vedeli, kako so videti – oni pa so nato nakazali denar. Okoli so prinesli ogromno posameznikov in ameriških podjetij v različnih zveznih državah. Pot denarja in njegove sledi so jim po nakupu bitcoinov pomagali zabrisati sodelavci, tako imenovane denarne mule.