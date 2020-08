»Krašnja je tukaj? Kaj pa Žinkovič?« je sodnik Martin Jančar kot v šoli preverjal prisotnost obtoženih. Na okrožno sodišče v Ljubljani jih je bilo včeraj vabljenih kar 30, obtoženih zavarovalniške goljufije, ker naj bi skupno 99-krat prijavili lažne poškodbe avtomobilov, s tem pa Zavarovalnico Triglav po neuradnih podatkih oškodovali za nekaj več kot 150.000 evrov.

Trideset obtoženih, njihovi odvetniki, drugi udeleženci postopka – že v »normalnih« časih bi bil to velik logistični zalogaj, zdaj pa je takšen veleproces dodatno zapleten zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa, po katerih je treba med drugim upoštevati varnostno razdaljo med ljudmi. In tako kot so v šolah zadnje tedne šolskega leta delili razrede, so tudi obtožene posadili po dveh dvoranah, med seboj povezanih prek videopovezave. Stanje bi lahko opisali kot dobro organiziran kaos. »Gremo po vrsti, kot so hiše v Trsti,« je rahlo napeto vzdušje razbremenil sodnik Jančar. In so šli. Peščica se jih je zagovarjala in odgovarjala na vprašanja, ostali so molčali. Postopke zoper tiste, ki včeraj na sodišče niso prišli, je tričlanski senat začasno izločil, med drugim tudi za 51-letnega Zdenka Žinkoviča , lastnika mengeškega podjetja Avto A-Ž, po mnenju tožilstva enega od dveh idejnih vodij tri leta trajajoče zavarovalniške goljufije.

»Nesreče« povečini na parkiriščih

Poleg Žinkoviča je v 172 strani dolgi obtožnici, ki jo spisal tožilec Matej Peterca, posebej izpostavljen še 53-letni cenilec Gregor Krašnja iz Ljubljane. Po mnenju tožilstva sta bila ravno onadva glavna akterja niza zgodb, ki so se odvile med letoma 2012 in 2015. Na kratko: 28 domnevnih grešnikov je v tem času na osnovi kasko zavarovanj Zavarovalnici Triglav priglasilo 99 fiktivnih škodnih dogodkov na avtih, tj. poškodb ali nesreč, ki se pravzaprav niso zgodile oziroma avti sploh niso bili poškodovani. Večina »nesreč« in »poškodb« se je pripetila na parkiriščih v Ljubljani, Domžalah, Mengšu, Trzinu, Vodicah, Kamniku in okolici, piše v obtožnici.

Postopek je bil v vseh zgodbah enak – obtoženi so fiktivni škodni dogodek prijavili v poslovalnici Zavarovalnice Triglav v Trzinu, cenilec Krašnja je avto pregledal in ocenil »poškodbe« na njem, nato je romal pod roke mehanika Žinkoviča, ki naj bi ga popravil. Nekateri obtoženi so prijave vložili večkrat. Žinkovič in Krašnja sta v preiskavi molčala, Krašnja se včeraj ni zagovarjal, Žinkoviča na sodišče ni bilo. Nekateri od obtoženih so že v preiskavi trdili, da ob prijavi škode niso lagali, saj da se je vse zgodilo natanko tako, kot so opisali. Na zavarovalnici je nato naprej v njihovem imenu vse urejal Žinkovič, denar, ki so ga prejeli od zavarovalnice, pa naj bi izročili prav njemu. Grozi jim do osem let zapora.