"Naši gostinski vrtovi so bili že sredi maja precej polni, nadaljevali smo z akcijo Naredi si svoj praznik češenj, ki je bila velika uspešnica. Trenutno se Goriška Brda vračajo na t.i. stare tire, take kot smo jih bili navajeni v preteklih letih," je za STA povedala Samec Novakova.

Turistične nastanitve v Goriških Brdih so v tem in naslednjem mesecu polno zasedene. Slovenski obiskovalci, ki prenočujejo pri briških ponudnikih, prihajajo s turističnimi boni.

Pretekla leta je bilo razmerje močno v prid tujih gostov, gostili so največ Italijanov in gostov iz nemško govorečih dežel.

"Naši turistični ponudniki so v tem trenutku s povpraševanjem načeloma zadovoljni, mi pa tudi. Veseli pa nas dejstvo, da je med slovenskimi obiskovalci okoli 50 odstotkov takih, ki so tokrat prvič v Goriških Brdih," je še dejala direktorice zavoda za turizem in dodala, da so številni obiskovalci, ki so se po zaključenih počitnicah pri njih že vrnili domov, že rezervirali počitnice v Goriških Brdih tudi za prihodnje leto.

Rasti števila obiskovalcev zaradi epidemije sicer niso pričakovali, so pa s trenutnim obiskom zadovoljni. V prejšnjih letih je bila rast števila obiskovalcev nenehno okrog 20 odstotkov, tako velikega povečevanja obiska pa si tudi v Goriških Brdih niso več želeli.