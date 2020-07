Nemški inštitut za ekonomske raziskave (DIW) je po poročanju Spiegla ugotovil, da ima najbogatejši odstotek nemškega prebivalstva v lasti kar 35 odstotkov vsega državnega premoženja in ne le 22, kot se je sprva domnevalo. Prav tako je do precejšnjih odstopanj prišlo tudi ob vpogledu premoženja desetih odstotkov najbogatejših Nemcev. Ti imajo namesto 59 odstotkov državnega premoženja v lasti skoraj dve tretjini le tega oziroma 66 odstotkov.

Če številke postavimo v kontekst – nihče v spodnjih 50 odstotkih nemškega prebivalstva nima za več kot 22.800 evrov neto premoženja, v povprečju pa znaša premoženje najrevnejših 50 odstotkov Nemcev vsega 3700 evrov neto. »Že tako velik premoženjski razkorak je bil močno podcenjen,« je pojasnil eden od avtorjev raziskave Johannes König. »Sedaj prvič dobivamo realen prikaz porazdelitve pri vrhu.«

DIW je v raziskavi med drugim podrobneje preučil nemške milijonarje in ugotovil, da jih je kar 69 odstotkov moškega spola. Poleg tega imajo višjo izobrazbo od povprečja, večinoma prebivajo v zahodnem delu države, približno tri četrtine pa je samozaposlenih in so obogateli z vlaganjem v delnice.

Raziskovalci so še izpostavili da so milijonarji bistveno bolj zadovoljni od svojih rojakov, nižje zadovoljstvo pa so zaznali le pri preživljanju prostega časa. Po trditvah avtorjev raziskave namreč njihov delovni teden v povprečju traja 48 ur oziroma deset ur več kot znaša nemško povprečje.