Quo vadis, ameriške sile v Evropi?

Lord Ismay, prvi generalni sekretar Nata, je na začetku petdesetih let prejšnjega stoletja zavezniško nalogo opredelil z besedami, »da drži Ruse izven (zahodne) Evrope, Američane v Evropi in Nemce pri tleh«. Ameriški predsednik Eisenhower je takrat ocenil, da bo ameriška vojaška prisotnost v Evropi potrebna največ kakšno desetletje. Desetletje je minilo, hladna vojna med dvema blokoma se je razplamtela, Američani so ostali.