Prve rezultate raziskave, ki je bila podlaga za sproščanje ukrepov v državi, so raziskovalci predstavili v začetku maja. Kot so takrat pojasnili, je v stik z novim koronavirusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije. Ocenili so, da je s 95-odstotno gotovostjo prekuženega od dveh do štirih odstotkov prebivalstva.

To oceno so sedaj ponovno ovrednotili v luči novih spoznanj, ki v času izvajanja raziskave ter predstavitve rezultatov še niso bili na voljo. "To je popolnoma standarden postopek vseh raziskovalcev na svetu, ki se ukvarjajo z novimi boleznimi," je za STA pojasnil vodja raziskave Poljak z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo.

Ob tem je poudaril, da je ocena prekuženosti najmanj pomemben in tudi najmanj natančen del študije. "Če bi v Sloveniji konec aprila ocenili, da je prekuženost nič ali desetodstotna, ne bi bilo nobene razlike, ker noben ukrep ni bil uveden na podlagi tega, ampak na podlagi ocene okuženosti v splošni populaciji. Obenem nikoli nismo operirali z absolutnimi podatki o prekuženih, ampak zgolj z intervalom zaupanja," je dodal.

Do razlike je sedaj prišlo, ker so najprej domnevali, da je specifičnost (merilo verjetnosti, da bo test negativen pri ljudeh, ki niso bolni) testa za dokazovanje protiteles stoodstotna. Na podlagi novih raziskav o specifičnosti pa so sedaj zgolj prilagodili interval, v katerem je 95-odstotna verjetnost, da je rezultat najbolj točen.

Sedaj tako s 95-odstotno verjetnostjo trdijo, da se je do konca aprila z novim koronavirusom okužilo od nič do 2,8 odstotka prebivalcev.