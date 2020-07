Na Hrvaškem je bilo v četrtek skoraj 1000 aktivno okuženih, sto jih potrebuje zdravljenje v bolnišnicah. Danes po navedbah portala index.hr zaenkrat poročajo o 47 novih okužbah, med drugim jih je osem v istrski županiji. Kot je sporočil istrski štab civilne zaščite, je ena okužena oseba iz Srbije in ena iz Švedske, tri osebe pa so kontakti prej okuženih.

V zadrski županiji je 14 novih okužb, od tega jih je 12 v povezavi s poroko, ki je potekala pretekli konec tedna. Iz osiješke županije pa poročajo o 20 novih okužbah.

Nacionalni štab civilne zaščite je v četrtek razpravljal o ukrepih za zajezitev širjenja okužb. Za večja žarišča okužb so se izkazali različni družabni dogodki, kot so poroke, birme in podobna zasebna praznovanja.

Član štaba in vodja hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak je napovedal, da zaenkrat ne bodo omejevali števila udeležencev na tovrstnih dogodkih, nameravajo pa zaostriti nekatere druge ukrepe.

Organizator naj bi bil tako po novem dolžan tak dogodek, če na njem pričakuje več kot sto ljudi, prijaviti pri lokalni civilni zaščiti, nakar bo ta organizirala nadzor dogodka. Šlo bi za mešane inšpekcije, ki bi nadzirale, ali zbrani spoštujejo sprejete epidemiološke ukrepe, je povedal Capak v pogovoru za komercialno televizijo Nova TV v četrtek zvečer.

Objavili bodo navodila za ples Poleg tega naj bi tudi, kot je dejal, znova objavili navodila za ples, "saj je vsem v interesu, da se izognejo okužbam". "Plesni oder mora biti dovolj velik, tako da ima vsak plesalec vsaj štiri kvadratne metre prostora. Plesati je treba s partnerji, s katerimi se ponavadi pleše, sicer pa mora biti ples individualen. Vse to naj bi nadzirali," je dejal. Hrvaška je na podoben način že začela izvajati inšpekcijski nadzor v nočnih klubih, potem ko so se ti pokazali kot eno od žarišč okužb. Lastnike so opozarjali na pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepov. V zadnjem času sicer ni slišati, da bi se okužbe širile v nočnih klubih. Capak je dejal, da se pogovarjajo tudi o posebnih ukrepih na hrvaški meji za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav, ne samo za izjemi, kot sta Srbija ter Bosna in Hercegovina. Hrvaška je v zadnjih nekaj tednih iz Srbije in BiH "uvozila" več kot 50 primerov okužb, te pa so imele za posledico dodatno širjenje okužb na Hrvaškem. Povedal je, da razmišljajo o ponovni uvedbi 14-dnevne samoizolacije za vse potnike iz držav, ki niso članice Evropske unije. Kot možnost je omenil tudi sedemdnevno samoizolacijo ob obveznem testiranju na novi koronavirus po preteku tega tedna ali obvezna potrdila o testiranju, da oseba ni okužena, ki pa ne bi smela biti starejša od 48 ur. Zanikal je, da bi tovrstne ukrepe izvajali tudi za potnike iz Slovenije. Kot danes ocenjuje Večernji list, Hrvaška načrtuje nove ukrepe, ker se bo v nasprotnem primeru sama kmalu znašla na rdečem seznamu nevarnih držav po številu okužb s koronavirusom.