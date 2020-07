Na slovesnosti bodo pokopali samo devet žrtev genocida, med katerimi je najmlajši 23-letni Salko Ibišević, najstarejši pa 70-letni Hasan Pezić. Zaradi zaprtih meja ob pandemiji namreč letos v Potočare ne morejo priti svojci žrtev iz tujine, tako da so soglasje za pokop dale le družine, ki živijo v BiH.

Amor Mašović, predstavnik Inštituta za pogrešane osebe BiH, je povedal, da so posmrtne ostanke žrtev, ki jih bodo pokopali v soboto, našli v množičnih grobiščih v vzhodni Bosni, nekatere že pred 14 leti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa bodo na verskem obredu, ki ga bo vodil poglavar islamske skupnosti v BiH Husein Kavazović, in pokopu žrtev v spominskem centru navzoči samo svojci in prijatelji žrtev, ob spoštovanju ustrezne medsebojne razdalje, je za nemški spletni portal Deutsche Welle povedal predsednik organizacijskega odbora spominske slovesnosti Hamdija Fejzić.

V minulih letih se je na osrednji slovesnosti zbralo med 25.000 in 50.000 ljudi. Letos jih bo zaradi pandemije veliko manj, a organizatorji trdijo, da bosta sporočilo miru in opozorilo ostala ista - da se nikomur in nikjer ne ponovi zločin genocida, kakršnega sta vojska in policija Republike srbske storili nad Bošnjaki na t. i. varovanem območju ZN Srebrenica julija 1995, ko so samo v nekaj dneh po padcu enklave 11. julija 1995 ubili po zadnjih podatkih 8372 Bošnjakov, predvsem moških in dečkov.

Spominska slovesnost prek videopovezave Pandemija je spremenila načrte tudi glede udeležbe domačih in tujih državnikov, med katerimi bi moral biti generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Spominska slovesnost bo namreč potekala preko videopovezave, in sicer v dveh dvoranah, kjer bo po 50 ljudi. Potekala bo ob branju pisnih sporočil in objavi posnetih videosporočil svetovnih voditeljev in drugih visokih predstavnikov. Fejzić je povedal, da so k udeležbi z videosporočili povabili 64 predsednikov držav in vlad ter mednarodnih organizacij. Doslej so prejeli okoli 35 sporočil, med njimi ameriškega državnega sekretarja Mikea Pompea in turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je povedal. Serge Brammertz, glavni tožilec Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT), naslednika haaškega Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, je ob obletnici za britanski Guardian izpostavil, da so dejstva jasna. "Sodbe haaškega sodišča so potrdile, da se je v Srebrenici zgodil genocid in da je bil načrtovan na najvišji politični in vojaški ravni ter izveden v usklajeni akciji s ciljem odstranitve muslimanov iz Srebrenice," je zapisal. Najmanj, kar je sedaj mogoče narediti, je, da se sodi preostalim storilcem in da mednarodna skupnost več ne tolerira zanikanja genocida, saj bo sicer tako kot pred 25 leti znova izneverila žrtve genocida v Srebrenici. "Zato moramo govoriti z enim glasom, ko se zanika genocid in poveličuje tiste, ki so zanj odgovorni," je poudaril.