Kdor meni, da je Slovenija leta 2013 v režiji ECB in njene slovenske »podružnice«, Banke Slovenije, bančni sistem sanirala v »sumljivih okoliščinah«, da je bila dokapitalizacija državnih bank prenapihnjena, mali delničarji in lastniki podrejenih obveznic pa neutemeljeno razlaščeni, najbrž nikoli ne bo prišel do podatkov, ki bi to dokazovali. Ali enkrat za vselej ovrgli. Morebitna poravnava v sodnem sporu evropske komisije zoper Slovenijo zaradi zasega arhivov slovenske centralne banke med preiskavo leta 2016 po izmenjavi pisem med predsednikom slovenske vlade in predsednico evropske komisije in njunem včerajšnjem srečanju postaja namreč vse bolj verjetna.