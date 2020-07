Poletni koronski deja vu

Ko smo bili spomladi zaprti v svoja domovanja, smo sanjali o dopustu, naivno misleč, da takrat ne bo več virusa in bomo svobodni. Zdaj, ko je čas dopustov, pa se zdi, kot da se vračamo v karantensko pomlad. Število okuženih narašča, čeprav med okuženimi skoraj ni hudo bolnih. A kljub temu smo spet deležni skoraj vsakodnevnih oblastnih groženj, tako kot smo jih bili vajeni v času popolne zaustavitve javnega življenja. Kot bi gledali deja vu, a tokrat v poletnih oblekah. Vladna epidemiologinja Bojana Beović žuga s popolnim zaprtjem meje s Hrvaško, če se ne bomo lepo obnašali. Premier Janez Janša tvita, da sta do iznajdbe covid cepiva le dve možnosti: »drastično ustavljanje javnega življenja, zapiranje meja, omejevanje stikov, depresija in podobno, druga pa obvezna uporaba mobilne aplikacije za gibanje v javnosti«. Če se prav spomnimo, je tudi spomladi svobodo gibanja – tedaj še med občinami, zdaj med državami – pogojeval s to zloglasno aplikacijo, kot da brez nadzora ne bi mogli obvladovati virusa. Nov dodatek strahovladja s korono pa je podatek, ki ga je včeraj na tiskovni konferenci razkril vladni govorec Jelko Kacin. Namreč, da sta dve osebi uradno osumljeni širjenja okužbe zaradi malomarnosti ter da njuno dejavnost preiskuje policija, grozi pa jima visoka denarna kazen ali celo zapor. Ob tem je Kacin še navrgel, da bodo vse, ki se ne držijo prepisane karantene, doletele sankcije v obliki glob od 400 do 4000 evrov. Kar je precej več kot kazni, s katerimi so nam spomladi grozili za prečkanje občinskih mej ali sedenje na plaži.