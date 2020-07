Roger Stone, ki je bil neformalna zveza Trumpove kampanje z WikiLeaksom, je bil obsojen zaradi laganja kongresu in vplivanja na pričo. WikiLeaks je objavljal informacije, ki so jih z demokratskih računalnikov ukradli ruski hekerji, Stone pa je dobival obvestila, kdaj bo kaj objavljeno, in je o tem obveščal Trumpovo kampanjo, s katero sicer ni bil formalno povezan. Trump je doslej že večkrat nakazal, da namerava Stonea pomilostiti.

Preiskava Facebooka je odkrila, da je Stone odprl več deset računov na Facebooku in Instagramu, preko katerih je nato potekalo "neavtentično usklajeno obnašanje". V bistvu je na njih objavljal to, kar je dobil od WikiLeaksa, obenem pa tudi kakšne "doma skuhane" lažne informacije o politiki na Floridi in o Trumpovih protikandidatih na volitvah leta 2016. Kasneje so ti računi služili predvsem zavajanju v zvezi s sojenjem Stoneu.

Facebook je zadeve odkril šele, ko so bili javno objavljeni preiskovalni nalogi Muellerjevih preiskovalcev. Računi, ki so jih zdaj odstranili, so trenutno mirovali, vendar pa je obstajala nevarnost, da se bodo znova aktivirali za letošnje predsedniške volitve v ZDA. Izkušnje iz leta 2016 sicer kažejo, da se bodo zdaj verjetno pač odprli drugi računi, ki bodo širili lažne informacije, in ko bodo zaprli te, se bodo odprli spet novi.

V ločeni preiskavi je Facebook zaprl tudi več računov, povezanih z brazilskim predsednikom Bolsonarom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot so sporočili iz Facebooka, je preko njih potekala kampanja zavajanja v Braziliji, za katero so stali člani predsednikove Socialno liberalne stranke, uslužbenci predsednikovega urada in njegovi zavezniki.

Pretvarjali so se, da so novinarji oziroma da gre za račune medijev, na njih pa so objavljali različne informacije o volitvah, političnih dokumentih, opozicijskih politikih in novinarjih, v zadnjem času tudi o epidemiji novega koronavirusa. Facebook si je pri razkrivanju teh računov pomagal s poročanjem brazilskih medijev in pa tudi nekim pričanjem v brazilskem kongresu.