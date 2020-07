Ministrstvo za zdravje in uprava za zaščito in reševanje morata najkasneje do 15. julija napraviti popis obstoječe zaščitne in druge medicinske opreme in seznam strateških zalog, ki jih država potrebuje za tri mesece. Na podlagi tega seznama pa bo zavod za blagovne rezerve v skladu z zakonom o blagovnih rezervah nabavil strateške zaloge medicinsko-tehničnih sredstev, je v dopisu zapisalo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlada je sprejela tudi sklep, s katerim je ukinila delovanje medresorske skupine za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme za preprečevanje širjenja covida-19.

Ta je delovala od 24. marca in je zavodu za blagovne rezerve, ki je v času epidemije vodil centralno nabavo v epidemiji potrebne zaščitne in druge opreme, pomagala pri pregledu ponudb. Zavod je 1. junija prenehal s centralnim nabavljanjem zaščitne opreme, zato po mnenju vlade nadaljnje delo medresorske skupine ni več potrebno.