Že pred tednom dni je Dunaj odsvetoval potovanja v šest držav Zahodnega Balkana - Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo, Severno Makedonijo, Črno goro in Srbijo. Ob prihodu iz držav, za katere velja opozorilo pred potovanji, je obvezna 14-dnevna karantena ali predložitev negativnega testa na covid-19.

Avstrijski kancler Sebastian Kurz je danes opozoril, da so se razmere v zvezi s covidom-19 na Balkanu na žalost poslabšale ter da v Avstriji beležijo vedno več primerov okužb, ki so v državo vnesene z vzhoda. "Priča smo vse številnejšim vnosom iz tujine. Zato nujen poziv, da se v te države ne potuje," je poudaril.

Obenem je posvaril, da neupoštevanje karantene ni zgolj manjši prekršek, ampak resna kršitev, za katero je zagrožena kazen v višini do 1450 evrov. Še posebej je kancler opozoril tiste, ki so pozitivni na covid-19 in kršijo karanteno, da je to kaznivo dejanje in jih čakajo stroge kazni. Avstrija bo poleg tega poostrila nadzor na svojih vzhodnih mejah, je še napovedal Kurz, prav posebej bodo nadzorovali tiste, ki se vračajo iz balkanskih držav. Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg je pojasnil, da se krepi predvsem nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko, kjer bo nameščenih 1800 policistov. Med drugim bodo brez izjem pregledovali vse avtobuse.

Na splošno je situacija v Avstriji z vidika širjenja novega koronavirusa še vedno pod nadzorom, je medtem zatrdil minister za zdravje Rudolf Anschober. Število novih okužb namreč hitro narašča le v dveh od devetih zveznih dežel, v Zgornji Avstriji in na Dunaju. Trenutno je v celotni Avstriji okoli 1100 aktivno okuženih, 90 bolnikov je v bolnišnicah, od tega deset na intenzivni negi.

Čeprav razmere tam zaenkrat niso zaskrbljujoče, pa so se za nove ukrepe za zajezitev covida-19 odločili tudi na avstrijskem Koroškem, poroča APA. Tamkajšnja deželna vlada je danes napovedala, da bo na priljubljenih turističnih točkah na javnih mestih obvezna nošnja obraznih mask ali druge zaščite, ki prekriva usta in nos, a le med 21. uro zvečer in 2. uro zjutraj.

Ukrep bo predvidoma začel veljati v petek, zanj pa so se odločili, ker se ljudje v turističnih krajih - gre predvsem za kraje ob Vrbskem, Baškem in Klopinjskem jezeru - kljub nujnim pozivom naj ne bi ne držali epidemioloških priporočil glede ohranjanja medsebojne razdalje in higiene.