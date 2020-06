Policisti iz Gruškovja so včeraj okoli poldneva v cisterni za prevoz živil s srbsko registracijo našli skritih trinajst ljudi. Državljani Bangladeša, Indije, Turčije in Sirije so se skušali izogniti mejnemu nadzoru. Po navedbah policistov so bili vidno izmučeni in jim je resno primanjkovalo kisika.

Zaradi suma podobne zgodbe so iz kolone čakajočih tovornjakov izločili še eno cisterno istega podjetja in v njej našli še devet ljudi. Tudi oni so bili utrujeni od dolge poti pod neprimernimi pogoji. »Policisti so jim rešili življenje, saj je obstajala velika verjetnost, da bi se zadušili,« so zapisali v obvestilu za javnost.