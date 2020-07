Maruša Krese: Dobrodošla. Kdaj boš odšla?

Pesnica, pisateljica in publicistka Maruša Krese je poezijo začela objavljati ob koncu 80. let pri avstrijskih založbah, v Sloveniji pa se je uveljavila predvsem s prozo. Za zbirko Vsi moji božiči je prejela fabulo, za svoj roman Da me je strah? pa nagrado kritiško sito. Za humanitarno delo so jo v Nemčiji odlikovali s križem za zasluge.